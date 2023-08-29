WinkСериалыПроСТО кухня14-й сезон6-я серия
2023, ПроСТО кухня. Сезон 14. Серия 6
ТВ-шоу 12+
ПроСТО кухня (сериал, 2023) сезон 14 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.
