ПроСТО кухня
9-й сезон

ПроСТО кухня (сериал, 2020) сезон 9 смотреть онлайн

9.42020, ПроСТО кухня. Сезон 9 27 серий
ТВ-шоу12+

О сериале

Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

8.5 КиноПоиск