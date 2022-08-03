WinkСериалыПроСТО кухня9-й сезон20-я серия
2020, ПроСТО кухня. Сезон 9. Серия 20
ТВ-шоу, 12+
ПроСТО кухня (сериал, 2020) сезон 9 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.
