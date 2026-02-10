ПроСТО кухня. Сезон 14. Серия 21
Wink
Сериалы
ПроСТО кухня
14-й сезон
21-я серия
9.42017, ПроСТО кухня. Сезон 14. Серия 21
Реалити - шоу12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

ПроСТО кухня (сериал, 2017) сезон 14 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезонПроСТО кухня. Лучшее

О сериале

Кулинарное шоу, в котором известный шеф-повар Александр Белькович показывает, как готовить вкусно, быстро и недорого.

Не веришь, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей? Тогда спеши шоу «ПроСТО кухня» смотреть онлайн в хорошем качестве на more.tv и убедись, что из самых доступных ингредиентов можно создавать шедевры ресторанного уровня.

Все сезоны «русский Джейми Оливер» не только делится эксклюзивными рецептами необычных бюджетных блюд, но и наведывается в гости к отчаянным домохозяйкам, обратившимся в программу «ПроСТО кухня» за помощью. Совершенно бесплатно Белькович решает их кулинарные проблемы и дает полезные советы по сервировке и хранению продуктов.

Не знаете, какое блюдо подать компании из десяти человек, чтобы удивить гостей и не разориться? Недоумеваете, как распорядиться богатым урожаем с дачи? «ПроСТО кухня» подарит вам множество подходящих решений и рецептов, если смотреть это шоу в хорошем качестве на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.5 КиноПоиск