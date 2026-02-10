Кулинарное шоу, в котором известный шеф-повар Александр Белькович показывает, как готовить вкусно, быстро и недорого.



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Все сезоны «русский Джейми Оливер» не только делится эксклюзивными рецептами необычных бюджетных блюд, но и наведывается в гости к отчаянным домохозяйкам, обратившимся в программу «ПроСТО кухня» за помощью. Совершенно бесплатно Белькович решает их кулинарные проблемы и дает полезные советы по сервировке и хранению продуктов.



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