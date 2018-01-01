Wink
Сериалы
Проповедник
4-й сезон

Проповедник (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

7.82019, Preacher 10 серий
Ужасы, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бывший преступник Джесси Кастер, вспомнив отцовский завет, стал священником и теперь наставляет на путь истинный прихожан в маленьком техасском городке. В данной роли герой чувствует себя крайне неуверенно, пока в него не вселяется мистическая сущность, рожденная от союза ангела и демона.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проповедник»