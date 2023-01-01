Проповедник
Wink
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Проповедник
7.82016, Preacher 4 сезона
Ужасы, Детективы18+

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Проповедник (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший преступник Джесси Кастер, вспомнив отцовский завет, стал священником и теперь наставляет на путь истинный прихожан в маленьком техасском городке. В данной роли герой чувствует себя крайне неуверенно, пока в него не вселяется мистическая сущность, рожденная от союза ангела и демона.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проповедник»

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