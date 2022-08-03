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Профессионалы
1-й сезон

Профессионалы (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

7.72012, Профессионалы. Сезон 1 8 серий
Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Профессионалы» — это истории реальных расследований, в котором одновременно действуют четыре самостоятельных главных героя: частный детектив, следователь прокуратуры, криминалист и известный адвокат Павел Астахов. Героям предстоит раскрывать самые разные преступления, начиная от мелкой аферы и заканчивая жестоким убийством. Главное, чтобы в центре каждой серии была захватывающая детективная история.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.3 КиноПоиск