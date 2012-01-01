WinkСериалыПрофессионалы1-й сезон8-я серия
Профессионалы (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
7.62012, Профессионалы. Серия 8
Детектив16+
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Профессионалы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Профессионалы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Профессионалы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Профессионалы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+23 мин
Профессионалы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+24 мин
Профессионалы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+24 мин
Профессионалы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Профессионалы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
«Профессионалы» — это истории реальных расследований, в котором одновременно действуют четыре самостоятельных главных героя: частный детектив, следователь прокуратуры, криминалист и известный адвокат Павел Астахов. Героям предстоит раскрывать самые разные преступления, начиная от мелкой аферы и заканчивая жестоким убийством. Главное, чтобы в центре каждой серии была захватывающая детективная история.
Сериал Профессионалы 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск