Профессионалы (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

«Профессионалы» — это истории реальных расследований, в котором одновременно действуют четыре самостоятельных главных героя: частный детектив, следователь прокуратуры, криминалист и известный адвокат Павел Астахов. Героям предстоит раскрывать самые разные преступления, начиная от мелкой аферы и заканчивая жестоким убийством. Главное, чтобы в центре каждой серии была захватывающая детективная история.



Сериал Профессионалы 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.