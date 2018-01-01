Биография

Александр Лебедев — российский актер. Родился в 1972 году. С 1989 по 1995 год обучался в Высшей школе-студии при Московском музыкально-драматическом театре «Арлекин». В 2023 году окончил режиссерский факультет киношколы Александра Митты. Играл в театральных постановке «Доходное место», рок-балладе «Франсуа Вийон». Александр Лебедев впервые появился в кино в эпизоде сериала «Мент в законе — 8». Снимался в телесериалах «Молодежка», «Карпов-3», «Верю не верю», «Профиль убийцы», «Жена напрокат», «Радуга в поднебесья», «От ненависти до любви», «Скорая помощь», «Счастье меня найдет», «Универ: 10 лет спустя», «Беспринципные-3», «Ангел мести». Озвучивал героев в фильмах «Законы улиц» и «Компьютерная игра». В сериале «Профессионалы» Александру досталась вторая главная роль.