Биография

Павел Астахов — адвокат, телеведущий, писатель. Родился в Москве 8 сентября 1966 года. Отслужив в армии после школы, учился в Высшей школе КГБ СССР. С 1990-х годов занялся юридической практикой, писал на правовые темы для СМИ, впоследствии основал адвокатское сообщество. Карьеру телеведущего начал на канале «РЕН ТВ» в шоу «Час суда», где проработал восемь лет. Позже сотрудничал с каналами «Домашний» и «Спас», вел авторскую программу на радио. Проводит публичные лекции, связанные с профессиональной деятельностью. Увлекается писательством: помимо книг на правовую тематику, написал и выпустил несколько художественных произведений. Свободно говорит на английском, шведском, французском и испанском. Павел Астахов регулярно участвует в кинопроектах, сегодня в его биографии — роли в картинах «Профессионалы», «Спартак и Калашников», «Дружная семейка», «Четыре таксиста и собака». Принимал участие в документальных проектах «Всемирный потоп. В поисках Ноева ковчега», «Содом. Кара Господня», «Наш Новый год», «Как уходили кумиры». По книге Астахова «Рейдер» в 2011 году вышел одноименный фильм.