Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн

Семейная пара въезжает в особняк с привидениями и планирует открыть в нем отель. Американский ремейк британской многосерийной комедии.



Сэм и Джей переезжают из Нью-Йорка в Вудстоун — там расположен особняк, доставшийся Сэм в наследство от умершего родственника. Никто из них еще не знает, что в шикарном доме обитают привидения, оставшиеся здесь из разных эпох. Необычные жильцы не в восторге от идеи новых хозяев открыть в особняке отель и решают прогнать их со своей территории. Однако в результате одного из сверхъестественных розыгрышей Сэм падает, сильно ударяется головой и впадает в кому. Придя в себя, она понимает, что может видеть, слышать и разговаривать с призраками. Теперь живые должны найти общий язык с мертвыми и попытаться ужиться на одной жилплощади.



Как они будут решать эту задачу, расскажет сериал «Призраки» 2021 года.



