Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Мистическая комедия о семейной паре, которая наследует старый особняк и решает превратить его в уютную гостиницу. Однако их планы нарушают обаятельные привидения, живущие в доме. Обещаем много юмора, а также историю о дружбе и поиске своего места в мире как для живых, так и для мертвых. Не пропустите сериал «Призраки» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете на Wink в подписке Amediateka.



В первом сезоне вы познакомитесь с молодоженами Самантой и Джеем, которые переезжают из Нью-Йорка в пригород, чтобы превратить унаследованный коттедж в симпатичный отель. Однако когда они прибывают на место, то обнаруживают, что дом не только скрывает множество тайн и загадок, но и населен призраками бывших владельцев из разных исторических эпох — и те не очень рады иметь новых соседей. Но после ряда забавных и трогательных ситуаций, живые и мертвые находят общий язык и учатся сосуществовать вместе.



Не терпится узнать, как Саманта и Джей справятся с головоломками дома и превратят его в процветающую гостиницу? Тогда скорее включайте сериал «Призраки». Смотреть онлайн в хорошем качестве комедию можно уже сейчас с подпиской Amediateka на видеопортале Wink!



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