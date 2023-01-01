Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+22 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 1
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 3
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 4
- 18+20 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 5
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 6
- 18+20 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 7
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 8
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 9
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 10
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 11
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 12
- 18+20 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 13
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 14
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 15
- 18+19 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 16
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 17
- 18+17 мин
Призраки (2021)
Сезон 1 Серия 18
Сюжет
Мистическая комедия о семейной паре, которая наследует старый особняк и решает превратить его в уютную гостиницу. Однако их планы нарушают обаятельные привидения, живущие в доме. Обещаем много юмора, а также историю о дружбе и поиске своего места в мире как для живых, так и для мертвых. Не пропустите сериал «Призраки» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете на Wink в подписке Amediateka.
В первом сезоне вы познакомитесь с молодоженами Самантой и Джеем, которые переезжают из Нью-Йорка в пригород, чтобы превратить унаследованный коттедж в симпатичный отель. Однако когда они прибывают на место, то обнаруживают, что дом не только скрывает множество тайн и загадок, но и населен призраками бывших владельцев из разных исторических эпох — и те не очень рады иметь новых соседей. Но после ряда забавных и трогательных ситуаций, живые и мертвые находят общий язык и учатся сосуществовать вместе.
Не терпится узнать, как Саманта и Джей справятся с головоломками дома и превратят его в процветающую гостиницу? Тогда скорее включайте сериал «Призраки». Смотреть онлайн в хорошем качестве комедию можно уже сейчас с подпиской Amediateka на видеопортале Wink!
Сериал Призраки (2021) 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыКомедии, Фэнтези
Рейтинг
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- КЛРежиссёр
Кэти
Лок О’Брайэн
- КДРежиссёр
Кристин
Джернон
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- РМАктриса
Роуз
Макайвер
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- БСАктёр
Брэндон
Скотт Джонс
- ДПАктриса
Даниэль
Пиннок
- Актёр
Эшер
Гродман
- Актриса
Ребекка
Висоцки
- ДЛАктёр
Деван
Лонг
- РСАктёр
Роман
Сарагоса
- ЙМСценарист
Йен
Мерфи
- ТБСценарист
Талия
Бернштейн
- Продюсер
Мэтью
Бэйнтон
- СФПродюсер
Саймон
Фарнэби
- ДХПродюсер
Джим
Хоуик
- ЛРПродюсер
Лоуренс
Рикард
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- ХРМонтажёр
Хью
Росс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони