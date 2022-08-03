Призраки (2021). Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Призраки (2021)
1-й сезон
14-я серия
9.12021, Ghosts
Фэнтези, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Семейная пара въезжает в особняк с привидениями и планирует открыть в нем отель. Американский ремейк британской многосерийной комедии.

Сэм и Джей переезжают из Нью-Йорка в Вудстоун — там расположен особняк, доставшийся Сэм в наследство от умершего родственника. Никто из них еще не знает, что в шикарном доме обитают привидения, оставшиеся здесь из разных эпох. Необычные жильцы не в восторге от идеи новых хозяев открыть в особняке отель и решают прогнать их со своей территории. Однако в результате одного из сверхъестественных розыгрышей Сэм падает, сильно ударяется головой и впадает в кому. Придя в себя, она понимает, что может видеть, слышать и разговаривать с призраками. Теперь живые должны найти общий язык с мертвыми и попытаться ужиться на одной жилплощади.

Как они будут решать эту задачу, расскажет сериал «Призраки» 2021 года, смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призраки (2021)»