Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение истории молодой пары, превратившей старый особняк в отель для туристов. Но вместе с домом они получили �и его необычных обитателей — призраков, которые в последствии стали частью их жизни. Не упустите возможность смотреть сериал «Призраки» — 3 сезон онлайн ждет вас в отличном качестве в подписке Amediateka на Wink.



В третьем сезоне вы увидите, как Саманта и Джей пытаются раскрыть тайну одного из привидений, что приводит их к шокирующему открытию о прошлом коттеджа. Дружба между живыми и мертвыми оказывается под угрозой, когда в дом вторгается новый дух, носитель темных секретов, готовый уничтожить все, что дорого обитателям. Помимо этого, вас ожидают трогательные истории о том, как важно ценить каждый момент жизни вне зависимости от того, находитесь ли вы на этом свете или уже покинули его.



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