Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 1
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 2
- 18+15 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 3
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 4
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 5
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 6
- 18+14 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 7
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 8
- 18+20 мин
Призраки (2021)
Сезон 3 Серия 9
Сюжет
Продолжение истории молодой пары, превратившей старый особняк в отель для туристов. Но вместе с домом они получили �и его необычных обитателей — призраков, которые в последствии стали частью их жизни. Не упустите возможность смотреть сериал «Призраки» — 3 сезон онлайн ждет вас в отличном качестве в подписке Amediateka на Wink.
В третьем сезоне вы увидите, как Саманта и Джей пытаются раскрыть тайну одного из привидений, что приводит их к шокирующему открытию о прошлом коттеджа. Дружба между живыми и мертвыми оказывается под угрозой, когда в дом вторгается новый дух, носитель темных секретов, готовый уничтожить все, что дорого обитателям. Помимо этого, вас ожидают трогательные истории о том, как важно ценить каждый момент жизни вне зависимости от того, находитесь ли вы на этом свете или уже покинули его.
Скорее включайте популярный ситком о необычной дружбе, любви и принятии. Комедийный сериал «Призраки» в хорошем качестве онлайн смотреть можно уже сейчас на видеопортале Wink с подпиской Amediateka!
Сериал Призраки (2021) 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыКомедии, Мистические, Фэнтези
Рейтинг
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- КЛРежиссёр
Кэти
Лок О’Брайэн
- КДРежиссёр
Кристин
Джернон
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- РМАктриса
Роуз
Макайвер
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- БСАктёр
Брэндон
Скотт Джонс
- ДПАктриса
Даниэль
Пиннок
- Актёр
Эшер
Гродман
- Актриса
Ребекка
Висоцки
- ДЛАктёр
Деван
Лонг
- РСАктёр
Роман
Сарагоса
- ЙМСценарист
Йен
Мерфи
- ТБСценарист
Талия
Бернштейн
- Продюсер
Мэтью
Бэйнтон
- СФПродюсер
Саймон
Фарнэби
- ДХПродюсер
Джим
Хоуик
- ЛРПродюсер
Лоуренс
Рикард
- ЗСХудожница
Зои
Сакелл�аропуло
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- ХРМонтажёр
Хью
Росс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони