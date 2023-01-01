Призраки (2021). Сезон 3
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Призраки (2021)
3-й сезон

Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

9.12021, Ghosts 10 серий
Фэнтези, Комедии18+
Семейная пара переезжает в дом, населенный призраками. Американский ремейк популярной британской комедии
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Продолжение истории молодой пары, превратившей старый особняк в отель для туристов. Но вместе с домом они получили и его необычных обитателей — призраков, которые в последствии стали частью их жизни. Не упустите возможность смотреть сериал «Призраки» — 3 сезон онлайн ждет вас в отличном качестве в подписке Amediateka на Wink.

В третьем сезоне вы увидите, как Саманта и Джей пытаются раскрыть тайну одного из привидений, что приводит их к шокирующему открытию о прошлом коттеджа. Дружба между живыми и мертвыми оказывается под угрозой, когда в дом вторгается новый дух, носитель темных секретов, готовый уничтожить все, что дорого обитателям. Помимо этого, вас ожидают трогательные истории о том, как важно ценить каждый момент жизни вне зависимости от того, находитесь ли вы на этом свете или уже покинули его.

Скорее включайте популярный ситком о необычной дружбе, любви и принятии. Комедийный сериал «Призраки» в хорошем качестве онлайн смотреть можно уже сейчас на видеопортале Wink с подпиской Amediateka!

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Информация

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призраки (2021)»

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