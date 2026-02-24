Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 1
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 2
- 18+20 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 3
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 4
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 5
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 6
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 7
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 8
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 9
- 18+20 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 10
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 11
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 12
- 18+13марта
Призраки (2021)
Сезон 5 Серия 13
О сериале
Саманта и призраки спасают душу Джея, который невольно подписал контракт с дьяволом. Не пропустите долгожданный 5 сезон сериала «Призраки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
В пятой части Саманта и Джей продолжают управлять особняком Вудстоун, который они превратили в уютную гостиницу. Казалось бы, призраки уже давно стали частью семьи, но покой обитателям отеля не светит. Заключенный Джеем контракт с публицистом Элиасом Вудстоуном, призраком в человеческом обличье, грозит обернуться бедой. Саманта ищет лазейки в странной сделке, а призраки помогают, кто как умеет — кто шутками, кто советами, кто магией. Параллельно в доме вспыхивает роман между Альбертой и Питом, появляются новые духи и неожиданные гости, а старые тайны особняка снова дают о себе знать.
Если вы любите остроумные истории о том, как ужиться с призраками и при этом не потерять здравый смысл, продолжайте смотреть сериал «Призраки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink — 5 сезон ситкома обещает еще больше забавных ситуаций и теплых историй о дружбе между живыми и мертвыми!
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Мистика, Фэнтези
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- КЛРежиссёр
Кэти
Лок О’Брайэн
- КДРежиссёр
Кристин
Джернон
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- РМАктриса
Роуз
Макайвер
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- БСАктёр
Брэндон
Скотт Джонс
- ДПАктриса
Даниэль
Пиннок
- Актёр
Эшер
Гродман
- Актриса
Ребекка
Висоцки
- ДЛАктёр
Деван
Лонг
- РСАктёр
Роман
Сарагоса
- ЙМСценарист
Йен
Мерфи
- ТБСценарист
Талия
Бернштейн
- Продюсер
Мэтью
Бэйнтон
- СФПродюсер
Саймон
Фарнэби
- ДХПродюсер
Джим
Хоуик
- ЛРПродюсер
Лоуренс
Рикард
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- ХРМонтажёр
Хью
Росс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони