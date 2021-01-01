Эта серия пока недоступна
Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Семейная пара въезжает в особняк с привидениями и планирует открыть в нем отель. Американский ремейк британской многосерийной комедии. Смотрите сериал «Призраки» в подписке Amediateka на Wink.
Сэм и Джей переезжают из Нью-Йорка в Вудстоун — там расположен особняк, доставшийся Сэм в наследство от умершего родственника. Никто из них еще не знает, что в шикарном доме обитают привидения, оставшиеся здесь из разных эпох. Необычные жильцы не в восторге от идеи новых хозяев открыть в особняке отель и решают прогнать их со своей территории. Однако в результате одного из сверхъестественных розыгрышей Сэм падает, сильно ударяется головой и впадает в кому. Придя в себя, она понимает, что может видеть, слышать и разговаривать с призраками. Теперь живые должны найти общий язык с мертвыми и попытаться ужиться на одной жилплощади.
Как они будут решать эту задачу, расскажет сериал «Призраки» 2021 года. Смотрите сериал «Призраки» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Мистика, Фэнтези
Рейтинг
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- КЛРежиссёр
Кэти
Лок О’Брайэн
- КДРежиссёр
Кристин
Джернон
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- РМАктриса
Роуз
Макайвер
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- БСАктёр
Брэндон
Скотт Джонс
- ДПАктриса
Даниэль
Пиннок
- Актёр
Эшер
Гродман
- Актриса
Ребекка
Висоцки
- ДЛАктёр
Деван
Лонг
- РСАктёр
Роман
Сарагоса
- ЙМСценарист
Йен
Мерфи
- ТБСценарист
Талия
Бернштейн
- Продюсер
Мэтью
Бэйнтон
- СФПродюсер
Саймон
Фарнэби
- ДХПродюсер
Джим
Хоуик
- ЛРПродюсер
Лоуренс
Рикард
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- ХРМонтажёр
Хью
Росс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони