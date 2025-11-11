Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Призраки (2021). Сезон 5. Серия 6
Призраки (2021)
5-й сезон
6-я серия
9.12021, Ghosts
Фэнтези, Комедия18+
Семейная пара переезжает в дом, населенный призраками. Американский ремейк популярной британской комедии
О сериале

Саманта и призраки спасают душу Джея, который невольно подписал контракт с дьяволом. Не пропустите долгожданный 5 сезон сериала «Призраки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

В пятой части Саманта и Джей продолжают управлять особняком Вудстоун, который они превратили в уютную гостиницу. Казалось бы, призраки уже давно стали частью семьи, но покой обитателям отеля не светит. Заключенный Джеем контракт с публицистом Элиасом Вудстоуном, призраком в человеческом обличье, грозит обернуться бедой. Саманта ищет лазейки в странной сделке, а призраки помогают, кто как умеет — кто шутками, кто советами, кто магией. Параллельно в доме вспыхивает роман между Альбертой и Питом, появляются новые духи и неожиданные гости, а старые тайны особняка снова дают о себе знать.

Если вы любите остроумные истории о том, как ужиться с призраками и при этом не потерять здравый смысл, продолжайте смотреть сериал «Призраки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink — 5 сезон ситкома обещает еще больше забавных ситуаций и теплых историй о дружбе между живыми и мертвыми!

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Мистика, Фэнтези
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призраки (2021)»