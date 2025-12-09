Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

Саманта и призраки спасают душу Джея, который невольно подписал контракт с дьяволом. Не пропустите долгожданный 5 сезон сериала «Призраки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.



В пятой части Саманта и Джей продолжают управлять особняком Вудстоун, который они превратили в уютную гостиницу. Казалось бы, призраки уже давно стали частью семьи, но покой обитателям отеля не светит. Заключенный Джеем контракт с публицистом Элиасом Вудстоуном, призраком в человеческом обличье, грозит обернуться бедой. Саманта ищет лазейки в странной сделке, а призраки помогают, кто как умеет — кто шутками, кто советами, кто магией. Параллельно в доме вспыхивает роман между Альбертой и Питом, появляются новые духи и неожиданные гости, а старые тайны особняка снова дают о себе знать.



Если вы любите остроумные истории о том, как ужиться с призраками и при этом не потерять здравый смысл, продолжайте смотреть сериал «Призраки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink — 5 сезон ситкома обещает еще больше забавных ситуаций и теплых историй о дружбе между живыми и мертвыми!

