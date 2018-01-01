Приключения Мюнхаузена (мультсериал, 1937) сезон 1 смотреть онлайн

Советский мультсериал по рассказам Р.Э. Распе о фантазере и авантюристе Мюнхаузене. В каждой серии барон получает новое письмо от юного друга, который спрашивает наставника, как поступить в той или иной ситуации. На личном примере Мюнхаузен учит товарища не пасовать перед трудностями.

