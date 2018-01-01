Wink
Приключения Мюнхаузена
1-й сезон

Приключения Мюнхаузена (мультсериал, 1937) сезон 1 смотреть онлайн

1937, Приключения Мюнхаузена. Сезон 1 4 серии
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

О сериале

Советский мультсериал по рассказам Р.Э. Распе о фантазере и авантюристе Мюнхаузене. В каждой серии барон получает новое письмо от юного друга, который спрашивает наставника, как поступить в той или иной ситуации. На личном примере Мюнхаузен учит товарища не пасовать перед трудностями.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

