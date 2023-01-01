Приключения Мюнхаузена
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Приключения Мюнхаузена

Приключения Мюнхаузена (мультсериал, 1937) смотреть онлайн

1937, Приключения Мюнхаузена 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Советский мультсериал по рассказам Р.Э. Распе о фантазере и авантюристе Мюнхаузене. В каждой серии барон получает новое письмо от юного друга, который спрашивает наставника, как поступить в той или иной ситуации. На личном примере Мюнхаузен учит товарища не пасовать перед трудностями.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Мюнхаузена»

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