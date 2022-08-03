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Полет конкордов
2-й сезон

Полет конкордов (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

7.12009, Flight of the Conchords 10 серий
Комедия, Мюзикл18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Джамейн Клемент и Брет МакКинзи приходится делить жилье друг с другом, мечтать о девушках и мировой музыкальной славе, а пока устраивать концерты в местной стекляшке и посвящать красоткам песни.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Музыка

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полет конкордов»