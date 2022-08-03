WinkСериалыПолет конкордов2-й сезон
Полет конкордов (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн
7.12009, Flight of the Conchords 10 серий
Комедия, Мюзикл18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+26 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 1
- 18+26 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 2
- 18+27 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 3
- 18+27 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 4
- 18+26 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 5
- 18+27 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 6
- 18+27 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 7
- 18+24 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 8
- 18+26 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 9
- 18+27 мин
Полет конкордов
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Джамейн Клемент и Брет МакКинзи приходится делить жилье друг с другом, мечтать о девушках и мировой музыкальной славе, а пока устраивать концерты в местной стекляшке и посвящать красоткам песни.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрКомедия, Мюзикл, Музыка
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Бобин
- ТМРежиссёр
Трой
Миллер
- Режиссёр
Тайка
Вайтити
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Джэнн
- Актёр
Джемейн
Клемент
- БМАктёр
Брэт
МакКензи
- Актёр
Риз
Дэрби
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- АБАктёр
Ардж
Баркер
- ФВАктёр
Фрэнк
Вуд
- ЮМАктёр
Юджин
Мирман
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- Актриса
Саттон
Фостер
- РБАктриса
Рейчел
Блэнчард
- Сценарист
Джеймс
Бобин
- Сценарист
Джемейн
Клемент
- БМСценарист
Брэт
МакКензи
- ДБСценарист
Дэймон
Бисли
- Продюсер
Трэйси
Бейрд
- Продюсер
Джемейн
Клемент
- БМПродюсер
Брэт
МакКензи
- СММонтажёр
Скотт
М. Дэвидс
- Монтажёр
Стив
Раш
- Композитор
Джемейн
Клемент
- БМКомпозитор
Брэт
МакКензи