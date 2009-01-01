Полет конкордов. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Полет конкордов
2-й сезон
9-я серия

Полет конкордов (сериал, 2009) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

7.42009, Flight of the Conchords
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Джамейн Клемент и Брет МакКинзи приходится делить жилье друг с другом, мечтать о девушках и мировой музыкальной славе, а пока устраивать концерты в местной стекляшке и посвящать красоткам песни.

Сериал Полет конкордов 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полет конкордов»