Полет конкордов (сериал, 2009) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Джамейн Клемент и Брет МакКинзи приходится делить жилье друг с другом, мечтать о девушках и мировой музыкальной славе, а пока устраивать концерты в местной стекляшке и посвящать красоткам песни.



