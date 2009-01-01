Полет конкордов. Сезон 2. Серия 8
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Полет конкордов
2-й сезон
8-я серия

Полет конкордов (сериал, 2009) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

7.92009, Flight of the Conchords
Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Джамейн Клемент и Брет МакКинзи приходится делить жилье друг с другом, мечтать о девушках и мировой музыкальной славе, а пока устраивать концерты в местной стекляшке и посвящать красоткам песни.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полет конкордов»

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