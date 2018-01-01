По праву любви (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Подпольные игры фармкомпаний, амнезия и любовный треугольник. Волнующая мелодрама с небанальным сюжетом на побережье Черного моря. Двое влюбленных, разделенных несчастным случаем, встречаются много лет спустя, и их чувства вспыхивают с новой силой. Петр — гениальный химик, одержимый идеей изобрести лекарство от всех болезней. Анна — будущий врач и мать его ребенка. Из-за потери памяти он не помнит свою прошлую жизнь, а у нее уже есть новый муж. Петр все-таки добивается успеха и создает препарат, способный спасти много человеческих жизней, однако фармацевтические компании против выпуска лекарства. На фоне этих событий разворачиваются личные драмы в жизни главных героев, а любовь вступает в схватку со злом и предательством. Смогут ли герои преодолеть все препятствия и снова быть вместе? Оставайтесь с нами и смотрите мелодраму «По праву любви» — сериал уже полностью доступен на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майя
Сомова
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- ВГАктёр
Вадим
Головко
- АРАктёр
Александр
Рудько
- ВМАктриса
Владлена
Марчак
- ОРАктриса
Ольга
Радчук
- АСАктриса
Анастасия
Сердюк
- ЕБАктриса
Елена
Бондарева-Репина
- ПМАктёр
Павел
Москаль
- ВЗАктёр
Владимир
Заец
- БКАктёр
Борис
Книженко
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- ЯССценарист
Ярослава
Сегал
- ЕПСценарист
Елена
Писларий
- АЛСценарист
Анастасия
Лещинская
- Продюсер
Татьяна
Гнедаш
- ДППродюсер
Денис
Пономаренко
- Оператор
Роман
Нижник
- Композитор
Алексей
Петрожицкий