По праву любви. Сезон 1. Серия 6
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По праву любви
1-й сезон
6-я серия
9.12018, По праву любви. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама18+

По праву любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Подпольные игры фармкомпаний, амнезия и любовный треугольник. Волнующая мелодрама с небанальным сюжетом на побережье Черного моря. Двое влюбленных, разделенных несчастным случаем, встречаются много лет спустя, и их чувства вспыхивают с новой силой. Петр — гениальный химик, одержимый идеей изобрести лекарство от всех болезней. Анна — будущий врач и мать его ребенка. Из-за потери памяти он не помнит свою прошлую жизнь, а у нее уже есть новый муж. Петр все-таки добивается успеха и создает препарат, способный спасти много человеческих жизней, однако фармацевтические компании против выпуска лекарства. На фоне этих событий разворачиваются личные драмы в жизни главных героев, а любовь вступает в схватку со злом и предательством. Смогут ли герои преодолеть все препятствия и снова быть вместе? Оставайтесь с нами и смотрите мелодраму «По праву любви» — сериал уже полностью доступен на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «По праву любви»