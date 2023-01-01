Пассажир без багажа (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Супружеская жизнь Яны и Андрея не ладится. Андрей, фотограф, уезжает в командировку, она тайно следует за ним. Его труп найден в одной из туалетных кабинок поезда «Санкт-Петербург - Москва». Следствие предполагает, что Андрей повесился. Предстоит узнать, зачем благополучный на первый взгляд человек покончил с собой.



Яна тоже не намерена сидеть, сложа руки. Перед похоронами она узнает, что покойный супруг влез в страшные долги, из-за чего ему пришлось продать дачу своих родителей. Один за другим начинают исчезать сотрудники фотоателье, в котором тот работал. Яна предполагает, что эти исчезновения связаны с негативами с неизвестной женщиной, которые попадали в ее руки в ходе самостоятельного расследования.



Следствие устанавливает, что неизвестные преступники хотят подставить Яну. Улики, оставляемые на месте преступлений, указывают на безоговорочную виновность девушки. Кристина, сестра Яны, и Валерий Липатов, друг погибшего, выходят на след «телефонного террориста», преследовавшего Яну.



Сериал Пассажир без багажа 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.