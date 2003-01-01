Пассажир без багажа. Сезон 1. Серия 3
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Пассажир без багажа
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Пассажир без багажа (сериал, 2003) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.02003, Пассажир без багажа. Сезон 1. Серия 3
Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Супружеская жизнь Яны и Андрея не ладится. Андрей, фотограф, уезжает в командировку, она тайно следует за ним. Его труп найден в одной из туалетных кабинок поезда «Санкт-Петербург - Москва». Следствие предполагает, что Андрей повесился. Предстоит узнать, зачем благополучный на первый взгляд человек покончил с собой.

Яна тоже не намерена сидеть, сложа руки. Перед похоронами она узнает, что покойный супруг влез в страшные долги, из-за чего ему пришлось продать дачу своих родителей. Один за другим начинают исчезать сотрудники фотоателье, в котором тот работал. Яна предполагает, что эти исчезновения связаны с негативами с неизвестной женщиной, которые попадали в ее руки в ходе самостоятельного расследования.

Следствие устанавливает, что неизвестные преступники хотят подставить Яну. Улики, оставляемые на месте преступлений, указывают на безоговорочную виновность девушки. Кристина, сестра Яны, и Валерий Липатов, друг погибшего, выходят на след «телефонного террориста», преследовавшего Яну.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пассажир без багажа»