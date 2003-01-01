Пассажир без багажа (сериал, 2003) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Супружеская жизнь Яны и Андрея не ладится. Андрей, фотограф, уезжает в командировку, она тайно следует за ним. Его труп найден в одной из туалетны�х кабинок поезда «Санкт-Петербург - Москва». Следствие предполагает, что Андрей повесился. Предстоит узнать, зачем благополучный на первый взгляд человек покончил с собой.
Яна тоже не намерена сидеть, сложа руки. Перед похоронами она узнает, что покойный супруг влез в страшные долги, из-за чего ему пришлось продать дачу своих родителей. Один за другим начинают исчезать сотрудники фотоателье, в котором тот работал. Яна предполагает, что эти исчезновения связаны с негативами с неизвестной женщиной, которые попадали в ее руки в ходе самостоятельного расследования.
Следствие устанавливает, что неизвестные преступники хотят подставить Яну. Улики, оставляемые на месте преступлений, указывают на безоговорочную виновность девушки. Кристина, сестра Яны, и Валерий Липатов, друг погибшего, выходят на след «телефонного террориста», преследовавшего Яну.
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Рейтинг
- ХАРежиссёр
Хуат
Ахметов
- АБАктриса
Анна
Букловская
- ОГАктриса
Ольга
Гаврилюк
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- ЛКАктриса
Людмила
Курепова
- ОМАктриса
Ольга
Мугрычёва
- АНАктёр
Андрей
Невраев
- ЮПАктёр
Юрий
Петров
- НПАктриса
Наталья
Позднякова
- СБСценарист
Сергей
Белошников
- АМСценарист
Анна
Малышева
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- МШПродюсер
Михаил
Широков
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко