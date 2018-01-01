Отцы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Кипр, сборы женских молодежных команд по волейболу. Российские старшеклассницы одерживают победу в товарищеском матче и вылетают в Москву на частном самолете своего состоятельного спонсора. Вскоре после взлета связь с экипажем теряется, а само судно пропадает с радаров. Через несколько часов напряженных поисков самолет находят на территории Ливии. Девушки оказались в руках радикальных исламистов – часть пленниц готовят к продаже на черном рынке трансплантологов, а оставшихся ждет незавидное будущее в гаремах и борделях. Среди похищенных россиянок оказалась Катя, дочь бывшего сотрудника спецслужб по имени Олег. Он незамедлительно приступает к спасению дочери, объединяя усилия с отцами других девочек из команды. Ради спасения дочерей совершенно обыкновенным мужчинам придётся совершить невозможное.

