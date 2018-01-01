Отцы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Кипр, сборы женских молодежных команд по волейболу. Российские старшеклассницы одерживают победу в товарищеском матче и вылетают в Москву на частном самолете своего состоятельного спонсора. Вскоре после взлета связь с экипажем теряется, а само судно пропадает с радаров. Через несколько часов напряженных поисков самолет находят на территории Ливии. Девушки оказались в руках радикальных исламистов – часть пленниц готовят к продаже на черном рынке трансплантологов, а оставшихся ждет незавидное будущее в гаремах и борделях. Среди похищенных россиянок оказалась Катя, дочь бывшего сотрудника спецслужб по имени Олег. Он незамедлительно приступает к спасению дочери, объединяя усилия с отцами других девочек из команды. Ради спасения дочерей совершенно обыкновенным мужчинам придётся совершить невозможное.
Рейтинг
- ААРежиссёр
Аршо
Арутюнян
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Анастасия
Уколова
- МКАктриса
Маруся
Климова
- Актёр
Владимир
Стеклов
- МДАктёр
Максим
Дахненко
- Актёр
Константин
Адаев
- ВШАктёр
Василий
Шлыков
- Актёр
Сергей
Губанов
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актёр
Сергей
Комаров
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- ДЗХудожник
Давид
Зограбян
- ССМонтажёр
Сурен
Саргсян
- АКОператор
Артур
Караян
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц