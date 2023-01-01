Отцы (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Брутальный боевик с Иваном Оганесяном, Владимиром Стекловым, Константином Адаевым и Василием Шлыковым в главных ролях.



Убедиться в силе отцовской любви можно, если сериал «Отцы» (2016) смотреть онлайн в хорошем качестве.



Катя — юная волейболистка, только ч�то вместе с подругами одержавшая победу в товарищеском матче между женскими молодежными командами на Кипре. Девушки с триумфом возвращаются в Москву на частном самолете, но через несколько часов после взлета он пропадает с радаров. Вскоре выясняется, что судно захватили радикальные исламисты из Ливии. Папа Кати, бывший сотрудник спецслужб, бросает все силы на спасение дочери, объединяясь с отцами других девочек из команды…



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