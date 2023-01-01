Отцы (сериал, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Брутальный боевик с Иваном Оганесяном, Владимиром Стекловым, Константином Адаевым и Василием Шлыковым в главных ролях.
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Катя — юная волейболистка, только ч�то вместе с подругами одержавшая победу в товарищеском матче между женскими молодежными командами на Кипре. Девушки с триумфом возвращаются в Москву на частном самолете, но через несколько часов после взлета он пропадает с радаров. Вскоре выясняется, что судно захватили радикальные исламисты из Ливии. Папа Кати, бывший сотрудник спецслужб, бросает все силы на спасение дочери, объединяясь с отцами других девочек из команды…
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Информация
Рейтинг
- ААРежиссёр
Аршо
Арутюнян
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Анастасия
Уколова
- МКАктриса
Маруся
Климова
- Актёр
Владимир
Стеклов
- МДАктёр
Максим
Дахненко
- Актёр
Константин
Адаев
- ВШАктёр
Василий
Шлыков
- Актёр
Сергей
Губанов
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актёр
Сергей
Комаров
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- ДЗХудожник
Давид
Зограбян
- ССМонтажёр
Сурен
Саргсян
- АКОператор
Артур
Караян
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц