Отчаянные домохозяйки. Сезон 8
Wink
Сериалы
Отчаянные домохозяйки
8-й сезон

Отчаянные домохозяйки (сериал, 2011) сезон 8 смотреть онлайн

9.62011, Desperate Housewives 23 серии
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки»