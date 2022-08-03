Wink
Острые козырьки
1-й сезон

Острые козырьки (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.52013, Peaky Blinders 6 серий
Драма, Исторический18+

О сериале

Бирмингем, 1920-е. После Первой Мировой в городе царит депрессивная атмосфера, на фоне которой орудует группировка «Острые козырьки». Основной костяк банды составляют четыре брата Шелби, но на деле она гораздо больше. Деятельность «козырьков» привлекает внимание самого Черчилля, поэтому новый начальник полиции начинает зачистку города от преступности.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Криминал, Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

