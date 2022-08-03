Острые козырьки (сериал, 2013) смотреть онлайн

«Острые козырьки» — сериал, который с дотошностью хулигана, потрошащего ваши карманы в темном переулке, препарирует и раскладывает на составные части темы власти, амбиций, преданности и моральных границ.



Действие криминальной драмы разворачивается в Британии 1920-х годов. С полей Первой мировой войны в родной Бирмингем возвращаются братья Шелби и становятся во главе банды «Острые козырьки». На жизнь они зарабатывают рэкетом, подпольной торговлей и организацией незаконных ставок. Но пробиться наверх выходцам из социальных низов очень непросто. Шелби приходится сражаться сразу на нескольких фронтах: с группировками конкурентов, с властями города, с предательством внутри банды. Но самая сложная битва для каждого из героев — с внутренним «я», раздираемым сомнениями, чувством вины, посттравматическим синдромом и моральными дилеммами.



Смотреть «Острые козырьки» точно понравится тем, кто ценит стильную визуальную подачу, хорошо прописанные диалоги, харизматичных героев и антигероев.

