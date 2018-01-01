Wink
Сериалы
Остров ненужных людей
1-й сезон

Остров ненужных людей (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

9.22011, Остров ненужных людей. Сезон 1 24 серии
Драма, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Преуспевающий бизнесмен Андрей Каморин несчастлив в семейной жизни. Он бы давно бросил жену Лизу, но на нее записано все имущество. После очередного скандала Андрей предлагает ей поехать с ним в круиз под предлогом, что совместное путешествие поможет им наладить отношения…

Группа туристов из тринадцати человек, включая Лизу и Андрея, прилетает в азиатскую страну, но вместо экзотического путешествия их ожидает суровое испытание. Потерпев кораблекрушение, они спасаются на необитаемом острове. Несчастным предстоит выживать. Каждый использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.

Страна
Россия, Украина, Таиланд
Жанр
Приключения, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров ненужных людей»