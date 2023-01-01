Остров ненужных людей
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Остров ненужных людей

Остров ненужных людей (сериал, 2011) смотреть онлайн

9.22011, Остров ненужных людей 1 сезон
Драмы, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дюжину ""ненужных"" людей, как старые испорченные вещи, решают выбросить на необитаемый остров. Но не все идет по плану. В числе прочих оказывается и сам организатор этого экзотического тура.

Теперь всем невольным жителям этого острова предстоит борьба за свои жизни. Каждый из них использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.

wink объявляет конкурс по сериалу ""Остров ненужных людей"".
Ответь на все вопросы обитателей острова и первым найди спрятанные сокровища!
Стань самым быстрым кладоискателем и выиграй призы от wink, с которыми тебе покорится любой остров!

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров ненужных людей»

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