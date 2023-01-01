Остров ненужных людей (сериал, 2011) смотреть онлайн
9.22011, Остров ненужных людей 1 сезон
Драмы, Приключения18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Дюжину ""ненужных"" людей, как старые испорченные вещи, решают выбросить на необитаемый остров. Но не все идет по плану. В числе прочих оказывается и сам организатор этого экзотического тура.
Теперь всем невольным жителям этого острова предстоит борьба за свои жиз�ни. Каждый из них использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.
wink объявляет конкурс по сериалу ""Остров ненужных людей"".
Ответь на все вопросы обитателей острова и первым найди спрятанные сокровища!
Стань самым быстрым кладоискателем и выиграй призы от wink, с которыми тебе покорится любой остров!
Все сезоны сериала Остров ненужных людей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия, Украина, Таиланд
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтин�г
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Парри
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- КМАктёр
Константин
Милованов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Павел
Трубинер
- ЮСАктриса
Юлия
Силаева
- ИВАктёр
Игорь
Воробьев
- ЕРСценарист
Елена
Райская
- МЖСценарист
Михаил
Журавкин
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЛЖХудожница
Лариса
Жилко
- ИДХудожница
Ирина
Дудко
- ИПМонтажёр
Ирина
Петрикей
- АСМонтажёр
Александр
Стогний
- ИМОператор
Илья
Мелихов
- РЧКомпозитор
Роман
Черенов
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак