Остров ненужных людей (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Дюжину ""ненужных"" людей, как старые испорченные вещи, решают выбросить на необитаемый остров. Но не все идет по плану. В числе прочих оказывается и сам организатор этого экзотического тура.



Теперь всем невольным жителям этого острова предстоит борьба за свои жиз�ни. Каждый из них использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.



wink объявляет конкурс по сериалу ""Остров ненужных людей"".

Ответь на все вопросы обитателей острова и первым найди спрятанные сокровища!

Стань самым быстрым кладоискателем и выиграй призы от wink, с которыми тебе покорится любой остров!



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