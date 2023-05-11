Орлинская. Тайна Венеры (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Новое дерзкое преступление совершено в Лиманске: ограблен и сожжен склад вещественных доказательств прямо в здании полиции. И первой подозреваемой становится лучшая оперативница города — Марина Орлинская. Грабители, которые решились так нагло ее подставить, хорошо знали Марину, но недооценили ее хватку. Не верили, что она пойдет по следу до конца. На самом деле, Орлинская берет не один, а два следа. Один, самый очевидный, ведет напрямую к одному из главных бандитов города. Второй, пустяковый и нелепый, упирается в ссору двух местных жителей из-за Венеры Лиманской — статуи, много лет украшавшей местную набережную. Надо ли говорить, что Марина не ищет легких путей? Конечно, она выбирает второй след. И не представляет, какой удар ждет ее в конце этой звериной тропы…

