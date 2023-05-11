Орлинская. Тайна Венеры (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Новое дерзкое преступление совершено в Лиманске: ограблен и сожжен склад вещественных доказательств прямо в здании полиции. И первой подозреваемой становится лучшая оперативница города — Марина Орлинская. Грабители, которые решились так нагло ее подставить, хорошо знали Марину, но недооценили ее хватку. Не верили, что она пойдет по следу до конца. На самом деле, Орлинская берет не один, а два следа. Один, самый очевидный, ведет напрямую к одному из главных бандитов города. Второй, пустяковый и нелепый, упирается в ссору двух местных жителей из-за Венеры Лиманской — статуи, много лет украшавшей местную набережную. Надо ли говорить, что Марина не ищет легких путей? Конечно, она выбирает второй след. И не представляет, какой удар ждет ее в конце этой звериной тропы…
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ОААктёр
Олег
Андреев
- ОМАктёр
Олег
Метелев
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- АМАктёр
Андрей
Мокеев
- АКАктёр
Александр
Кульков
- ДЮАктёр
Денис
Юров
- ИЧАктёр
Иван
Чиров
- АСАктёр
Алексей
Сухоручко
- АМСценарист
Антон
Марков
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталья
Медведева
- ЮМПродюсер
Юлианна
Медведева
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов
- ЯБХудожник
Ярослав
Быков
- ГДХудожница
Галина
Даниленко
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов
- ДШОператор
Денис
Швецов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков