WinkСериалыОрлинская. Стрелы Нептуна1-й сезон
Орлинская. Стрелы Нептуна (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.62021, Орлинская. Стрелы Нептуна. Сезон 1 2 серии
Детектив12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Тихий курортный городок Лиманск на берегу Черного моря выглядит сонно и безмятежно. Но старший оперуполномоченный Марина Орлинская знает многие его секреты — мрачные, опасные, неожиданные. Марина не первый год на службе, ее трудно чем-то удивить. Однако кому-то это удается. Город потрясен невероятным происшествием. Местного фотографа Аркашу застрелил из подводного ружья водолаз, скрывшийся сразу после убийства. Кому было нужно расправиться со всеобщим любимцем Аркашей, да еще и таким хитроумным способом? Орлинская начинает расследование. Убийца уверен, что надежно спрятал концы в воду, но это не так…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ОААктёр
Олег
Андреев
- ОМАктёр
Олег
Метелев
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- АМАктёр
Андрей
Мокеев
- АКАктёр
Александр
Кульков
- ДЮАктёр
Денис
Юров
- ИЧАктёр
Иван
Чиров
- АТАктёр
Александр
Теханович
- АМСценарист
Антон
Марков
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталья
Медведева
- ЮМПродюсер
Юлианна
Медведева
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов
- ЯБХудожник
Ярослав
Быков
- ГДХудожница
Галина
Даниленко
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов
- ДШОператор
Денис
Швецов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков