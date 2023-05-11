Орлинская. Стрелы Нептуна. Сезон 1. Серия 1
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Орлинская. Стрелы Нептуна
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1-я серия

Орлинская. Стрелы Нептуна (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.62021, Орлинская. Стрелы Нептуна. Сезон 1. Серия 1
Детектив12+

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О сериале

Тихий курортный городок Лиманск на берегу Черного моря выглядит сонно и безмятежно. Но старший оперуполномоченный Марина Орлинская знает многие его секреты — мрачные, опасные, неожиданные. Марина не первый год на службе, ее трудно чем-то удивить. Однако кому-то это удается. Город потрясен невероятным происшествием. Местного фотографа Аркашу застрелил из подводного ружья водолаз, скрывшийся сразу после убийства. Кому было нужно расправиться со всеобщим любимцем Аркашей, да еще и таким хитроумным способом? Орлинская начинает расследование. Убийца уверен, что надежно спрятал концы в воду, но это не так…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Орлинская. Стрелы Нептуна»