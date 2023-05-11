Тихий курортный городок Лиманск на берегу Черного моря выглядит сонно и безмятежно. Но старший оперуполномоченный Марина Орлинская знает многие его секреты — мрачные, опасные, неожиданные. Марина не первый год на службе, ее трудно чем-то удивить. Однако кому-то это удается. Город потрясен невероятным происшествием. Местного фотографа Аркашу застрелил из подводного ружья водолаз, скрывшийся сразу после убийства. Кому было нужно расправиться со всеобщим любимцем Аркашей, да еще и таким хитроумным способом? Орлинская начинает расследование. Убийца уверен, что надежно спрятал концы в воду, но это не так…



