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Однолюбы
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Однолюбы (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Однолюбы. Сезон 1 12 серий
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История начинается в 1980 году и вращается вокруг двух семей — Удальцовых и Яхонтовых. В один год и в один день в обеих семьях появилось долгожданное пополнение — Ваня и Маша. И никто еще не подозревает, как тесно и необратимо свяжутся их судьбы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Однолюбы»