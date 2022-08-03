История начинается в 1980 году и вращается вокруг двух семей — Удальцовых и Яхонтовых. В один год и в один день в обеих семьях появилось долгожданное пополнение — Ваня и Маша. И никто еще не подозревает, как тесно и необратимо свяжутся их судьбы.

