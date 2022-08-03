Wink
Сериалы
Однолюбы

Однолюбы (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Однолюбы 1 сезон
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

История начинается в 1980 году и вращается вокруг двух семей — Удальцовых и Яхонтовых. В один год и в один день в обеих семьях появилось долгожданное пополнение — Ваня и Маша. И никто еще не подозревает, как тесно и необратимо свяжутся их судьбы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Однолюбы»