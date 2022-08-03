Продолжение остросюжетной мелодрамы о запретной любви. Если вы хотите узнать, смогут ли герои преодолеть все испытания и быть вместе, скорее включайте «Ничто не случается дважды» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.



Во второй части Вадим Огнев в одиночку воспитывает любимую дочь Катю и постоянно меняет место жительства, чтобы уйти от преследователей. Тем временем Маша Богданова продолжает свою жизнь в Грузии вместе с Борисом и дочерью Ирой, не переставая искать пропавшую Катю. Все ее усилия кажутся напрасными, пока женщина не узнает страшную правду о смерти своих родителей. Эта тайна становится тем самым ключом, способным открыть местонахождение старшей дочери.



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