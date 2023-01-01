Не отпускай меня (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Наташа Коноплева работает в больнице медсестрой. Живет с мамой. Перебиваются от зарплаты до зарплаты. Живут скромно, но достойно. Так считает мама Наташи, которая одна воспитала дочку и привила ей лучшие человеческие качества: честность, бескомпромиссность, ответственное отношение к работе. Мама очень старалась, чтобы дочка не пошла в своего непутевого отца – алкоголика, человека опустившегося, не гнушающегося ничем, чтобы добыть деньги на выпивку. Мама Наташи после ссоры с мужем слегла и после сильного стресса перестала ходить. Зав. отделением разрешил Наташе, лучшей медсестре, положить маму к ним в больницу. Наташа сделала попытку получить помощь от отца, но он в очередной раз обманул доверчивую дочку и просто украл у нее зарплату.



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