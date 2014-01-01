Не отпускай меня (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Наташа Коноплева работает в больнице медсестрой. Живет с мамой. Перебиваются от зарплаты до зарплаты. Живут скромно, но достойно. Так считает мама Наташи, которая одна воспитала дочку и привила ей лучшие человеческие качества: честность, бескомпромиссность, ответственное отношение к работе. Мама очень старалась, чтобы дочка не пошла в своего непутевого отца – алкоголика, человека опустившегося, не гнушающегося ничем, чтобы добыть деньги на выпивку. Мама Наташи после ссоры с мужем слегла и после сильного стресса перестала ходить. Зав. отделением разрешил Наташе, лучшей медсестре, положить маму к ним в больницу. Наташа сделала попытку получить помощь от отца, но он в очередной раз обманул доверчивую дочку и просто украл у нее зарплату.
Сериал Не отпускай меня 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаУкраина
ЖанрыКриминал, Драмы, Мини-сериалы
Рейтинг
- РБРежиссёр
Роман
Бровко
- АСАктриса
Александра
Сизоненко
- Актриса
Анна
Адамович
- ВМАктёр
Владислав
Мамчур
- КСАктёр
Константин
Самоуков
- ОВАктриса
Оксана
Воронина
- ПМАктёр
Петр
Миронов
- АКАктёр
Артем
Кальченко
- МААктёр
Михаил
Аугуст
- СШАктриса
Светлана
Шекера
- АААктриса
Анна
Абраменок
- ВШСценарист
Вячеслав
Шмидт
- ММСценарист
Марина
Медникова
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДТХудожница
Диана
Тодоратьева
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- АКОператор
Алексей
Калин
- Композитор
Олесь
Коровниченко