Биография

Анна Абраменок – актриса театра и кино, родилась 11 апреля 1983 года. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Секунда до...», «Женский доктор», «Ловушка» и др. В 2005 году стала выпускницей национального университета в Запорожье. С 2003 по 2005 годы служила в ТЮЗе. После окончания вуза участвовала в постановках театров «Серебряный Остров», «Ателье-16» и «Браво» в Киеве. Сниматься в кино начала в 2005 году. Дебютным фильмом Анны Абраменок стала многосерийная мелодрама «Леся плюс Рома». Затем актриса снялась в сериале «Сестры по крови». В 2006 году участвовала в многосерийном детективе «Возвращение Мухтара – 3». В 2007 году на экраны вышел телевизионный фантастический триллер «Секунда до...» с участием актрисы. В 2012 году одну из ролей Анна Абраменок исполнила в популярной многосерийной мелодраме «Женский доктор». В 2013 году участвовала в съемках криминальной драмы «Ловушка». В 2017 году фильмография актрисы пополнилась еще одним сериалом «Ментовские войны. Одесса». В 2018 году на экраны вышла многосерийная мелодрама «Стрекоза» с участием актрисы.