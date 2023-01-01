Наука выживания. Сезон 3
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Наука выживания
3-й сезон

Наука выживания (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн

8.32017, Survival Science 10 серий
Приключения, ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

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Сюжет

Испытайте пределы человеческих возможностей в самых экстремальных обстоятельствах, которые только может преподнести окружающая среда. От нападения животных до бушующих штормов, от палящей жары до ледяного холода, от труднопроходимой местности до жажды и голода.

Документальный сериал «Наука выживания» рассказывает вдохновляющие правдивые истории людей, которые встретились со смертью в дикой природе, но остались живы, чтобы рассказать свои истории.

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