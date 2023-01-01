Наука выживания. Сезон 4
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Наука выживания
4-й сезон

Наука выживания (сериал, 2017) сезон 4 смотреть онлайн

8.32017, Survival Science 8 серий
ТВ-шоу16+
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Сюжет

Испытайте пределы человеческих возможностей в самых экстремальных обстоятельствах, которые только может преподнести окружающая среда. От нападения животных до бушующих штормов, от палящей жары до ледяного холода, от труднопроходимой местности до жажды и голода.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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