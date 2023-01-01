Наука выживания (сериал, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Survival Science 4 сезона
Приключения, ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 1
- 16+21 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 2
- 16+21 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 3
- 16+21 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 4
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 5
- 16+20 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 6
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 7
- 16+21 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 8
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 9
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Испытайте пределы человеческих возможностей в самых экстремальных обстоятельствах, которые только может преподнести окружающая среда. От нападения животных до бушующих штормов, от палящей жары до ледяного холода, от труднопроходимой местности до жажды и голода. Документальный сериал «Наука выживания» рассказывает вдохновляющие правдивые истории людей, которые встретились со смертью в дикой природе, но остались живы, чтобы рассказать свои истории.
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