Наука выживания (сериал, 2017) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Испытайте пределы человеческих возможностей в самых экстремальных обстоятельствах, которые только может преподнести окружающая среда. От нападения животных до бушующих штормов, от палящей жары до ледяного холода, от труднопроходимой местности до жажды и голода.





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